В Одесі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа передав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ двом миколаївським волонтеркам Юлії та Лідії Немлій.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил.
Під час зустрічі Олексій Неїжпапа вручив нагороди найкращим активістам фонду.
Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську» отримали миколаївські волонтерки, 15-річна Лідія Немлій та її мати Юлія Немлій.
Подяками командувача ВМС ЗС України також відзначили волонтерів, які опікуються допомогою вітчизняному флоту.
Раніше повідомлялось, волонтери ГО «300 миколаївців» передали допомогу постраждалим з підтопленої Херсонщини.
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В Одесі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа передав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ двом миколаївським волонтеркам Юлії та Лідії Немлій.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил.
Під час зустрічі Олексій Неїжпапа вручив нагороди найкращим активістам фонду.
Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську» отримали миколаївські волонтерки, 15-річна Лідія Немлій та її мати Юлія Немлій.
Подяками командувача ВМС ЗС України також відзначили волонтерів, які опікуються допомогою вітчизняному флоту.
Раніше повідомлялось, волонтери ГО «300 миколаївців» передали допомогу постраждалим з підтопленої Херсонщини.