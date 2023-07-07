За пʼять місяців на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1650 звернень про порушення мовного закону, при цьому Миколаївська область потрапила до лідерів за їхньою кількістю.
Про це повідомили у пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.
Найбільше повідомлень про порушення законодавства про державну мову надійшло з міста Києва (598 звернень), Харківської (249), Одеської (221), Дніпропетровської (133), Київської (73), Миколаївської (32), Запорізької (31) та Львівської (25) областей.
Як зазначається у повідомленні, 555 звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 287 звернень - порушень безпосередньо під час обслуговування, 108 - у сфері надання інформації про товари і послуги.
Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь оштрафував вчительку з Дніпра, яка проводила урок російською мовою.
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За пʼять місяців на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1650 звернень про порушення мовного закону, при цьому Миколаївська область потрапила до лідерів за їхньою кількістю.
Про це повідомили у пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.
Найбільше повідомлень про порушення законодавства про державну мову надійшло з міста Києва (598 звернень), Харківської (249), Одеської (221), Дніпропетровської (133), Київської (73), Миколаївської (32), Запорізької (31) та Львівської (25) областей.
Як зазначається у повідомленні, 555 звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 287 звернень - порушень безпосередньо під час обслуговування, 108 - у сфері надання інформації про товари і послуги.
Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь оштрафував вчительку з Дніпра, яка проводила урок російською мовою.