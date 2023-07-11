Мера Рівного Олександра Третяка від партії «Європейська солідарність» суд визнав винним у корупційному адміністративному правопорушенні. Його на рік усунули від посади.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності. Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.

Третяка визнали винним у порушенні ч. 1 та ч. 2 ст. 172−7 КУпАП (порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів). Окрім відсторонення від посади, йому призначили 6800 гривень штрафу.

Сам Олександр Третяк назвав рішення суду «знущанням із закону» та має десять днів, щоб його оскаржити.

— Вже сьогодні (10 липня, - ред.), ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском, — написав Олександр Третяк ще перед засіданняс суду у Telegram.

Нагадаємо, що у 2021 році проти мера Рівного Олександра Третяка відкрили кримінальне провадження через його ксенофобське висловлювання на адресу ромів.

Олександр Третяк запропонував упакувати ромів в автобус та вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилася.