Влада Москви погрожує розірвати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не досягнуть оголошених квот щодо виділення «добровольців» для служби на війні в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Муніципальна влада Москви погрожує розірвати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не досягнуть оголошених квот щодо виділення «добровольців» для служби на війні в Україні. Одна компанія вже поставила собі за мету відправити 30 співробітників до кінця серпня», — заявили у відомстві.

Зазначається, що цей крок, ймовірно, в першу чергу вплине на етнічні меншини з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, які становлять більшість будівельників Москви.

«Цілком імовірно, що це рішення було принаймні мовчазно схвалене мером Москви Сергієм Собяніним. У такий спосіб він намагається мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів, водночас показуючи підтримку цій війні», — додали у відомстві.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.