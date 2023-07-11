Галицинівська сільська рада, що на Миколаївщині отримала благодійну допомогу від Програми розвитку ООН і Уряду Данії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Галицинівська територіальна громада.

В рамках реалізації проєкту з «Надання мобільних послуг для постраждалого від конфлікту населення на сході України» Галицинівській громаді передали благодійну допомогу — мотопомпи, рукава та драбини для загону Місцевої Пожежної охорони та КП «Українківський сількомунгосп».

Як зазначали у повідомленні, така допомога дозволить оперативніше реагувати на пожежі та підтоплення.

Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав партію насосного обладнання від Данії.