Галицинівська сільська рада, що на Миколаївщині отримала благодійну допомогу від Програми розвитку ООН і Уряду Данії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Галицинівська територіальна громада.
В рамках реалізації проєкту з «Надання мобільних послуг для постраждалого від конфлікту населення на сході України» Галицинівській громаді передали благодійну допомогу — мотопомпи, рукава та драбини для загону Місцевої Пожежної охорони та КП «Українківський сількомунгосп».
Як зазначали у повідомленні, така допомога дозволить оперативніше реагувати на пожежі та підтоплення.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав партію насосного обладнання від Данії.
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Галицинівська сільська рада, що на Миколаївщині отримала благодійну допомогу від Програми розвитку ООН і Уряду Данії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Галицинівська територіальна громада.
В рамках реалізації проєкту з «Надання мобільних послуг для постраждалого від конфлікту населення на сході України» Галицинівській громаді передали благодійну допомогу — мотопомпи, рукава та драбини для загону Місцевої Пожежної охорони та КП «Українківський сількомунгосп».
Як зазначали у повідомленні, така допомога дозволить оперативніше реагувати на пожежі та підтоплення.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав партію насосного обладнання від Данії.