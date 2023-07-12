Генерал-майор Дмитро Марченко, відповідальний за оборону Миколаєва на початку повномасштабної війни, розповів, що називає голову ОВА Віталія Кіма Джекі Чаном.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук, пишуть «НикВести».

— Джекі Чан. Так, між собою, в нашому колі. Він дуже адекватна і правильна людина. Він не ображається на те, на що не треба ображатися, — сказав Дмитро Марченко.

Дмитро Марченко і Віталій Кім

Він також розповів, що має дружні відносини з Віталієм Кімом, які вибудувалися на початку вторгнення РФ.

— Перші дні це було навіть трошки більше ніж дружба. Це була довіра один до одного. Ми розуміли, що мені буде тяжко без нього, а йому буде тяжко без мене. Тобто він взяв у руки цивільний напрямок оборони, я взяв у руки військовий напрямок оборони. І коли ми це поєднали, це й сприяло тому, що в нас дуже вдало вийшло їх (окупантів, —прим.) зупинити і відігнати від Миколаєва, — додав генерал.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про конфліктну ситуацію з генерал-майором Дмитром Марченком, яка сталася понад десять років тому.

Також Дмитро Марченко в інтерв’ю «НикВести» розповідав, що, на його думку, губернатор Віталій Кім виконав велику роботу над повстанням миколаївців проти російської агресії.