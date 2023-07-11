Гвардійці продемонстрували проходження смуги перешкод задля опанування навичок прискореного пересування на полі бою.
Про це повідомили на порталі Міністерства внутрішніх справ України.
За словами інструктора з бойової підготовки, метою виконання комплексу вправ є опанування військовослужбовцями стрибків у глибину, переповзання, зістрибування та переміщення по вузькій опорі.
— Під час наших тренувань ми вдосконалюємо свою фізичну форму та вчимось швидко реагувати на обставини навколо нас, зокрема треба швидко подолати перешкоди та весь цей час контактувати зі своїм побратимом, — розповіли у Нацгвардії.
Вони вважають, що життєво необхідним є навчитися бути одним цілим та знати наступні кроки один одного.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка, який відзначився в боях за Бахмут.
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Гвардійці продемонстрували проходження смуги перешкод задля опанування навичок прискореного пересування на полі бою.
Про це повідомили на порталі Міністерства внутрішніх справ України.
За словами інструктора з бойової підготовки, метою виконання комплексу вправ є опанування військовослужбовцями стрибків у глибину, переповзання, зістрибування та переміщення по вузькій опорі.
— Під час наших тренувань ми вдосконалюємо свою фізичну форму та вчимось швидко реагувати на обставини навколо нас, зокрема треба швидко подолати перешкоди та весь цей час контактувати зі своїм побратимом, — розповіли у Нацгвардії.
Вони вважають, що життєво необхідним є навчитися бути одним цілим та знати наступні кроки один одного.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка, який відзначився в боях за Бахмут.