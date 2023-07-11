Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов повідомив, що «вже дуже скоро» відбудеться відкриття травматологічного пункту, відбудовою якого займаються партнери з Казахстану.

Про це головний лікар сказав у коментарі кореспонденту «НикВести».

Він не уточнював щодо строків завершення відбудови будівлі травмпункту, однак додав: «Можу лише сказати, що буде це дуже скоро».

Наразі підрядник вже повністю оновив вже фасад будівлі, майже завершив будівництво покрівлі і почав виконувати внутрішні роботи, розповів Олександр Дем’янов. Він додав, що окрім відбудови зруйнованої будівлі травмпункту підрядник також відновив дорожнє покриття на території лікарні.

Нагадаємо, що будівля травмпункту в ЛШМД Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року – його будівництво тривало чотири роки.

Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».