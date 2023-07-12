Кабінет міністрів України повернув обмеження для назв на зовнішніх рекламних конструкціях аптечних закладів. Обмеження стосуються цін, наявності знижок або інших цінових переваг перед конкурентами.

Про це розповів представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він повідомив, що на вивісках та рекламах заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

Зазначається, що не дозволяється вказувати інформацію, яка може ввести в оману споживача. Також заборонено порівнювати себе з іншими аптеками.

Такі умови вже були в ліцензійних умовах, але у 2021 році їх виключили через рішення суду за позовом підприємиці, яка мала право на використання торгової марки «Аптека оптових цін».

Проте, через рік Касаційний адміністративний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив рішення на користь Кабінету міністрів.

Нагадаємо, Держлікслужба за дорученням Міністерства охорони здоровʼя (МОЗ) проводить моніторинг цін на лікарські засоби, які мають найбільший попит.