Народній депутатці та її помічниці повідомили підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, вони обіцяли за грошову винагороду допомогти військовозобов’язаному громадянину виїхати за кордон.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Раніше ЗМІ зазначали, що, імовірно, йдеться про Людмилу Марченко з партії «Слуга народу».

Слідство встановило, що депутатка разом зі своєю помічницею пообіцяли чоловікові за 5300 доларів надати йому дозвіл для виїзду за кордон.

Вони надіслали звернення від благодійної організації до однієї з обласних військових адміністрацій, в якому вказувалося, що чоловік — водій-волонтер.

Правоохоронці викрили депутатку та її помічницю після отримання другої частини «винагороди» у розмірі 2800 доларів.

Дії депутатки та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує штраф від неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.