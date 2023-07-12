Кабінет міністрів продовжив до кінця січня 2024 року виплати переселенцям. Проте деякі категорії втратять цю допомогу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

Допомога автоматично продовжиться для всіх , які проживають в Україні та чий майновий стан потребує државної підтримки, у звичних розмірах:

3 тисячі гривень — для людей інвалідністю та дітей;

2 тисячі гривень — для всіх інших громадян.

Водночас виплати скасують людям, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (це службове відрядження, стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

повернулися до свого місця проживання.

Крім того, з 1 вересня 2023 року виплати припинять громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Зокрема, держава скасує виплати тим, хто:

придбав транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);

придбав на суму понад 100 тисяч грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більш як 100 тисяч грн;

придбав іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч грн;

має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Громадян повідомлять про припинення виплат, якщо за результатами перевірки через державні реєстри для цього виникнуть підстави. У разі незгоди можна буде оскаржити рішення органу соцзахисту.

Також уряд надав можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народились діти після переміщення.

Крім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, у Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.