Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.
Допомога автоматично продовжиться для всіх ВПО, які проживають в Україні та чий майновий стан потребує државної підтримки, у звичних розмірах:
Водночас виплати скасують людям, які:
Крім того, з 1 вересня 2023 року виплати припинять громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
Зокрема, держава скасує виплати тим, хто:
Громадян повідомлять про припинення виплат, якщо за результатами перевірки через державні реєстри для цього виникнуть підстави. У разі незгоди можна буде оскаржити рішення органу соцзахисту.
Також уряд надав можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народились діти після переміщення.
Крім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.
Нагадаємо, у Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.
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Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.
Допомога автоматично продовжиться для всіх ВПО, які проживають в Україні та чий майновий стан потребує државної підтримки, у звичних розмірах:
Водночас виплати скасують людям, які:
Крім того, з 1 вересня 2023 року виплати припинять громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
Зокрема, держава скасує виплати тим, хто:
Громадян повідомлять про припинення виплат, якщо за результатами перевірки через державні реєстри для цього виникнуть підстави. У разі незгоди можна буде оскаржити рішення органу соцзахисту.
Також уряд надав можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народились діти після переміщення.
Крім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.
Нагадаємо, у Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.