Війська РФ вчора, 11 липня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

О 13:02 ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Відбулося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно приборкано. Постраждалих немає.

Також вчора, о 14:15 та 19:15 ворог обстріляв Куцурубську громаду. Внаслідок влучань відбулося займання сухої трави на присадибних ділянках. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці ліквідували ворожий танк FPV-дроном.