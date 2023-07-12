Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесли інформацію про більше ніж 24 тисяч осіб, з них про приблизно 7 тисяч немає жодної інформації.

Про це він розповів на пресконференції в середу, пише mediacenter.

«У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогодні (12 липня - ред.) внесено понад 24 тисячі людей», - сказав він.

Котенко зазначив, що понад 8 тисяч осіб було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

Крім того, є інформація про майже 8 тисяч осіб, про яких відомо можливе місце їх перебування або місце загибелі.

Водночас Котенко поскаржився, що наразі немає жодної інформації про приблизно 7 тисяч зниклих безвісти.

За його словами, наразі також розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 109 людей, встановлено місцезнаходження 202 жителів, яких вважали зниклими.