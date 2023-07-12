Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.

Про це заявив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам, пише Європейська правда.

«Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень… Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів», - заявив міністр.

Дрони передають на прохання української сторони. Розроблений у Норвегії Black Hornet від Teledyne FLIR набув широкої популярності і є на озброєнні багатьох союзників, зокрема США та Британії.

Ці крихітні дрони вагою лише 32 грами легкі у керуванні, добре підходять для розвідки та виявлення цілей і зручні тим, що їх важко помітити. Ці безпілотники особливо добре пристосовані для ведення бою в умовах міської забудови.

Нагадаємо, Норвегія зробила грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, оновлення та реформування України (URTF) Світового банку на два мільярди норвезьких крон, тобто 190 мільйонів доларів США.