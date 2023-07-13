Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.
Він заявив, що використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.
— Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв’язки, — сказав Фуміо Кісіда.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.
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Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.
Він заявив, що використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.
— Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв’язки, — сказав Фуміо Кісіда.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.