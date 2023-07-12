Українські військові ремонтують Leopard 2

Уряд Німеччини може вийти з угоди про ремонт українських танків Leopard на території Польщі через надто високі ціни.

Про це Handelsblatt повідомили люди, знайомі з цим питанням.

«Причиною цього, мабуть, є цінові очікування поляків, які з німецької точки зору абсолютно перебільшені», — зазначає видання.

Також Leopard 2A5 і Leopard 2A6 тепер будуть ремонтуватися в Німеччині та, ймовірно, також у Литві, сказав речник на полях саміту НАТО у Вільнюсі в середу.

У міністерстві оборони Німеччини офіційно заявили, що остаточне рішення про закриття ремонтного хабу у Польщі ще не прийнято і переговори з польською стороною тривають.

«Польща і Німеччина продовжують реалізацію ідеї ремонту танків Leopard 2. Ми хочемо координувати це разом», — сказав речник.

Handelsblatt пише, що Україні терміново потрібен спосіб повернути на озброєння пошкоджені основні бойові танки західного зразка. Метою відкриття ремонтного центру у Польщі було обслуговування танків Leopard якомога ближче до кордону з Україною, щоб відстань було коротшою.

У березні після довгих вагань уряд Німеччини передав Україні 18 сучасних танків Leopard 2 A6. Поставки обіцяли й інші європейські партнери, зокрема Польща. Але виникла також суперечка щодо наданих Польщею танків Leopard A4. Зазначається, що з 14 поставлених машин вісім прибули до України пошкодженими.

Раніше уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.