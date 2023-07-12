Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії у середу, пише «Європейська правда».

«Уряд вирішив передати Україні пакет підтримки NASAMS, який включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини», — сказано у повідомленні.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, це забезпечить витривалість та підвищить ефективність вже переданих Україні засобів протиповітряної оборони.

Раніше Норвегія у співпраці зі США вже передала Україні два повністю укомплектовані вогневі взводи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

«Протиповітряна оборона є високопріоритетною потребою для української сторони. Україна потребує захисту від російських повітряних і ракетних атак. Хороші оперативні результати NASAMS означають, що протиповітряна оборона загалом і NASAMS зокрема є дуже бажаними для української сторони», — заявив Арільда Грам.

Також у відомстві підкреслили, що компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) нещодавно підписала контракт з Литвою на модернізацію і підготовку двох старих пускових установок NASAMS для передачі Україні.

Раніше стало відомо, що Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.