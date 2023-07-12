Миколаївські енергетики відновили електропостачання в селі Благодатне в Миколаївській області.

Про це повідомляє«Миколаївобленерго».

На підприємстві розповіли, що до розбитого росіянами населеного пункту почали повертатися жителі і енергетики потурбувалися, аби вони були з електрикою.

«В селі не залишилося жодного вцілілого будинку! Після руйнації житла навесні минулого року, мешканці відправилися світ-заочі, довгий час тут було зовсім безлюдно. Але зараз люди поступово повертаються - відбудовувати домівки, поновлювати господарство, повертати своє, нехай і понівечене ворогом, життя. Ми робимо все, аби сприяти цьому! Щойно дізнавшись, що до населеного пункту повернулися перші жителі, бригади Миколаївобленерго вирушили відновлювати мережі. Останні, як і все в цьому селі, знищено практично вщент, тож наразі не йдеться про капітальний ремонт енергетичної інфраструктури - зосередили свої зусилля на заживленні окремих споживачів, також підвели електропостачання до свердловини з водою», -

Нагадаємо, раніше в Снігурівській громаді через затоплення без електропостачання залишились 8 населених пунктів.