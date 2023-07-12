Українські прикордонники продовжують нищити військову техніку окупантів. На цей раз вдалось ліквідувати танк окупантів на півдні України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За словами прикордонників, завдяки ефективній роботі операторів БПЛА вдалось визначити місце розташування ворожої техніки та завдати удару по ворожому танку, який знаходився на окупованій частині Херсонської області.

Нагадаємо, війська РФ 11 липня тричі завдали ударів по території Миколаївської області.

Разом з тим, сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.

У той час, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Українські воїни ліквідували 7 складів боєприпасів та майже дві роти ворога.