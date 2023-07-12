У сервісному центрі МВС Вознесенська виявили одразу дві автівки, що перебували в розшуку.

Про це повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області.

У першому випадку з метою перереєстрації автомобіля CHEVROLET AVEO звернулася місцева жителька. І вже під час перевірки за наявними базами адміністратор встановив, що автівка знаходиться в розшуку одного з підрозділів ВДВС Одеської області.

Задля перереєстрації автомобіля ЗАЗ-110307 звернувся громадянин. Аналогічна ситуація – автівка в розшуку, внесення до бази ініційоване місцевим органом ВДВС.

В обох випадках до сервісного центру МВС викликали наряди поліції.

Нагадаємо, що 75-річний мешканець Березнегуватщини вважався загиблим після удару РФ по його будинку. З’ясувалося, що дідусь живий, коли той прийшов до сервісного центру МВС у Новому Бузі.