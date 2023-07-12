Компанія «Чумак» планує побудувати завод із переробки томатів на пасту в Одеській області, оскільки вони вважають цей регіон найсприятливішим за кліматичними умовами.

Про це на нараді повідомила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Вона нагадала, що Україна покриває внутрішні потреби в овочах коштом імпорту.

За інформацією чиновниці, цього року в Одеській області посівна площа овочевих культур становить 1489 гектара, з яких 476,6 гектара відведено під томати, 307,1 гектара — цибулю, 95,11 гектара — моркву, 81,87 гектара — капусту, 22,75 гектара — огірки та 434,44 гектара під інші овочеві культури.

Також вона повідомила, що релокація в Одеську область виробничих потужностей компанії «Чумак» буде суттєвою підтримкою агропромислового комплексу регіону, а також надасть змогу створити майже пʼять тисяч робочих місць.

Директор ТОВ «Еврика» Михайло Білий запропонував підійти до питання логістики продукції системно і виважено, що значно полегшить фермерам доставляння продукції на перероблювання і допоможе компанії «Чумак».

Присутні на нараді фермери висловили готовність розширити посівні площі під виробництво томатів.

Як повідомлялось раніше, російські загарбники, на той час ще окупованій частині Херсонщини демонтували завод з виробництва харчових продуктів «Чумак».