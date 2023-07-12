Яйця, помідори, огірки. Ціна цих продуктів суттєво знизилася. Голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що ці позиції товару подешевшали через сезонний чинник.

– Ціни на огірки та помідори знизилися. Це сталося завдяки збільшенню вітчизняної пропозиції від тепличних господарств, а також початку збирання врожаю з відкритого ґрунту. Щодо яєць, то в теплий період збільшується пропозиція від господарств. І це позитивно впливає на цінову динаміку для споживачів, — зазначив Олександр Гайду.

Також ціни почали знижуватися на соняшникову олію та гречку.

— Ціна гречки знизилася через збільшення посівів як 2022 року, так і 2023 року. А вартість соняшникової олії знизилася через часткове блокування експорту та значну пропозицію на внутрішньому ринку, — підкреслив Олександр Гайду.

І все ж деякі продукти подорожчали. Здебільшого це стосується борщового набору. Так, з початку року ціна на моркву зросла майже втричі, вартість капусти та картоплі – майже вдвічі. Подорожчали ще й капуста, цибуля.

— Це зростання зумовлене закінченням запасів урожаю минулого року. Вже в серпні ціни стануть комфортнішими і почнуть знижуватися через збирання нового врожаю, - зазначив Олександр Гайду.

Крім того, зросли ще ціни на м'ясо – свинина, курятина та яловичина. Проте інші товари або були стабільними в ціни, або їхня вартість зросла не суттєво.

Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб Олександра Гайду передав на потреби військових човнів для усунення наслідків підтоплення через підрив росіян Каховської ГЕС.