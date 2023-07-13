Мешканка Києва ділилась у месенджері відео з роботою Протиповітряної оборони. За це їй повідомили про підозру в поширенні інформації щодо розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.
Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
У травні 2023 року жінка на свій телефон зняла відео з розташуванням ППО та результатами її роботи, а потім відправила його в месенджер.
Правоохоронці оперативно знайшли киянку, провели обшук у її помешканні та вилучили телефон. Зараз їй обирають запобіжний захід.
В Офісі генпрокурора зауважують, що раніше її близька родичка вчинила аналогічно, її справу вже скерували до суду.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали військового, який пропонував працівнику Служби безпеки України 4300 доларів за «допомогу» зі зняттям з військового обліку.
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Мешканка Києва ділилась у месенджері відео з роботою Протиповітряної оборони. За це їй повідомили про підозру в поширенні інформації щодо розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.
Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
У травні 2023 року жінка на свій телефон зняла відео з розташуванням ППО та результатами її роботи, а потім відправила його в месенджер.
Правоохоронці оперативно знайшли киянку, провели обшук у її помешканні та вилучили телефон. Зараз їй обирають запобіжний захід.
В Офісі генпрокурора зауважують, що раніше її близька родичка вчинила аналогічно, її справу вже скерували до суду.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали військового, який пропонував працівнику Служби безпеки України 4300 доларів за «допомогу» зі зняттям з військового обліку.