Сьогодні, 12 липня, у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування «Південь». ППО знищила розвідувальний «Орлан-10», «Ланцет» та два безпілотники невстановленого типу. Нагадаємо, війська РФ вчора, 11 липня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.