Сьогодні, 12 липня, у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
ППО знищила розвідувальний «Орлан-10», «Ланцет» та два безпілотники невстановленого типу.
Нагадаємо, війська РФ вчора, 11 липня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.
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Сьогодні, 12 липня, у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
ППО знищила розвідувальний «Орлан-10», «Ланцет» та два безпілотники невстановленого типу.
Нагадаємо, війська РФ вчора, 11 липня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.