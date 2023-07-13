Вдень, 12 липня, житель Миколаєва, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння жбурнув гранату поблизу житлового будинку.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, після спільного відпочинку з товаришем між чоловіками сталася сварка, в ході якої один з них дістав з кишені гранату та жбурнув куди-небудь.

Обійшлося без жертв, пошкоджено лише вікно одного з житлових будинків.

Чоловіка слідчі вже затримали в порядку статті 208 КПК України. Найближчим часом слідчі повідомлять йому про підозру за частиною 4 статті 296 КК України «Хуліганство». А також зʼясують звідки у затриманого вибуховий пристрій, за незаконне зберігання якого Кримінальним кодексом також передбачено відповідальність - стаття 263.

Нагадаємо, у сервісному центрі МВС Вознесенська виявили одразу дві автівки, що перебували в розшуку.