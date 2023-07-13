У Чернігівській області водій автомобіля намагався проїхати через залізничний переїзд та зіткнувся з поїздом, внаслідок чого загинуло троє людей.

Приміський поїзд прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин, повідомляє на своїй сторінці у Facebook «Укрзалізниця».

Як зазначається, водій автомобіля знехтувавши правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинули чоловік, жінка та дитина, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

Перевізник зазначив, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Поліція на місці події зʼясовує обставини аварії.

Нагадаємо, у Польщі автобус, у якому їхала група громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісьмох доставили до лікарні.