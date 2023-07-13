На засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля Норвегія та Велика Британія анонсували допомогу зоні відчуження розміром у понад 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Зазначається, що країни домовились продовжувати співпрацю для прискорення підписання угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку для відновлення безпечних умов та підтримки довгострокової безпечної експлуатації у Чорнобильській зоні та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні.

— Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором, – сказав перший заступник Міндовкілля Олександр Краснолуцький.

Крім того, на засіданні також були присутні представники Єврокомісії, МАГАТЕ, Бельгії, Норвегії, Німеччини, США та Франції.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.