Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що віддав Україні командирів захисників Маріуполя після особистого прохання Володимира Зеленського.

Про це він розповів на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, передає «Європейська правда».

За словами Ердогана, домовленості про те, що військові командири мають лишатися в Туреччині, досягли на двосторонній основі між Україною та росією, натякнувши, що турецька сторона не є участником цих домовленостей.

— Спершу це було результатом дискусії між Україною і росією, а до пʼятниці, 7 липня, вони були у нас. Коли ми отримали цей запит, то віддали цих командирів, - сказав Ердоган.

Він не вважає, що це вплинуло на відносини Туреччини з Росією.

— Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив, - додав він.

Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардів.

Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.

Водночас, погоджуючись на обмін, РФ висунула умову, що командири оборони Маріуполя не повинні повертатися в Україну до кінця війни та брати подальшу участь у бойових діях. Посередником їхнього обміну була Туреччина, де командири залишалися до нещодавна.