На території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу о 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та біля десяти приватних будинків. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 12 липня у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.
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На території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу о 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та біля десяти приватних будинків. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 12 липня у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.