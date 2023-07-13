На території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».

Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу о 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та біля десяти приватних будинків. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 липня у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі безпілотники.