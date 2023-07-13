Ташлицька ГАЕС

«Південноукраїнська АЕС» оголосила про наміри завершити будівництво Ташлицької ГАЕС в районі розташування атомної електростанції. Рівень Олександрівського водосховища можуть підвищити до позначки 16,9, або 20,7 метрів.

У повідомленні про плановану діяльність АЕС від 11 липня зазначається, що завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 передбачає підвищення рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг на 0,9 метри з існуючої позначки 16 метрів до позначки 16,9.

Проєктом будівництва передбачено поетапне підняття рівня в Олександрівському водосховищі зі створенням водогосподарської ємності для водопостачання Миколаївської області.

— Питання актуальне для накопичення додаткових обсягів води у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС і виникненням дефіциту водних ресурсів у Миколаївській області, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Ташлицька ГАЕС призначена для покриття пікових навантажень, заповнення нічних «провалів», забезпечення аварійного та частотного резервів у південно-західній частині об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Мова йде про створення аварійного резерву для атомної електростанції (забезпечення електроенергією ОЕС у разі виникнення надзвичайних ситуацій).

Крім того, в проєкті будівництва Ташлицької ГАЕС прописана і технічна альтернатива, яка передбачає підвищення рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг з 16,0 метрів до 20,7. В такому разі необхідно буде провести:

санітарну підготовку ложа водосховища на території між позначками 16,0 метрів і 20,7 мметрів;

лісоочищення вторинної порослі на території між позначками 16,0 метрів і 20,7 метрів;

додаткове кріплення берегів Олександрівського водосховища;

будівництво під’їзних автодоріг до ділянок додаткового кріплення берегів;

компенсація збитків рибному господарству;

додаткові заходи щодо збереження тваринного та рослинного світу;

розширення зони моніторингу навколишнього середовища.

У зв’язку з тим, що запланована діяльність «Південноукраїнська АЕС» може мати значний вплив на довкілля, вона підлягає оцінці впливу на довкілля.

Вже зараз громадськість має право надати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України та Департаменту екологічної оцінки та контролю свої зауваження і пропозиції щодо діяльності атомної станції. Їх прийматимуть протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення, тобто з 11 липня.

Далі на основі оцінок впливу на довкілля, наданих АЕС та пропозицій і зауважень громадськості буде створено «звіт з оцінки впливу на довкілля». Який протягом щонайменше 25 робочих днів буде обговорюватись громадськістю. Також мають відбутися громадські слухання.

— Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення, — йдеться в документі.

Зазначимо, що у статті експертів Національного екологічного центру України йдеться про те, що підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі Миколаївської області загрожує зменшенням річки Південний Буг та забрудненням її вод. Також це загрожує підтопленням територій Національного природного парку «Бузького гарду».

Захисники «Бузького гарду» роками боролися проти підвищення води в Олександрівському водосховищі та затоплення територій. У 2021 році через ігнорування питання щодо захисту території Національного природного парку «Бузький Гард» на Міністерство культури та інформаційної політики України активісти подали до суду.

Також нагадаємо, в українському кризовому медіа-центрі у Києві відбулася прес-конференція активістів, які виступають проти затоплення Національного природного парку «Бузький Гард».