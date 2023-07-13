В Миколаєві до кінця 2023 року побудують перехід між травматологічним корпусом та лікарнею швидкої медичної допомоги.

Про це під час брифінгу 12 липня розповіла начальниця охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

За словами Ірини Шамрай, будівництво переходу надасть можливість збільшити пакет послуг лікарні та, відповідно, отримати додаткове фінансування НСЗУ.

— Ми отримали експертний висновок на проєктно-кошторисну документацію для будівництва переходу між травмпунктом і основним корпусом лікарні. Думаю, що цей проєкт буде реалізовано до кінця року. Це також один із факторів допомоги лікарні швидкої медичної допомоги, тому що на третьому поверсі травмпункту знаходяться сучасні операційні, які повністю відновлені після бомбардування, – розповіла Ірина Шамрай .

Вона додала, що на будівництво переходу необхідно близько 4 мільйонів гривень, тому скоріше за все проєкт буде реалізовано за позабюджетні кошти.

Нагадаємо, що будівля травмпункту в ЛШМД Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року – його будівництво тривало чотири роки.

Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов повідомив, що «вже дуже скоро» відбудеться відкриття травматологічного пункту, відбудовою якого займаються партнери з Казахстану.



