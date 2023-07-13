В умовах війни в дитячій школі олімпійського резерву в Миколаєві навчаються всього 100 спортсменів. Через відсутність можливості виходити на воду їм доводиться вчитись керувати човнами на суші.

Відео з тренувань спортсменів публікує видання «Бабель».

На воду спортсмени не виходять вже другий рік поспіль. До підриву Каховської ГЕС планувалось проводити заняття в невеличкій затоці, але і цієї можливості тепер немає.

Ще одна проблема, через яку в школи відсутня можливість тренуватись на воді — мінування.

— Великі хвилі рознесли по всій річці міни — щоб їх знешкодити, потрібні обладнання і час. Ані того, ані іншого у школи немає. Тому діти тренуються на асфальті — це називається «заняття на березі». Вони сідають у човни на колесах і керують ними вздовж річки, хоча до води кілька метрів, - пише видання.

У таких умовах діти вчаться зав’язувати вузли, сідати й керувати човном, повертати та розвертатися.

Станом на сьогодні у школі навчаються 100 дітей.

Нагадаємо, в Миколаєві пройшов перший з початку повномасштабного вторгнення турнір з самбо.