Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса оголосила набір учнів на 2023-2014 навчальні роки.

Запрошують учнів до 5-х класів, а також профільних 10-х класів української та іноземної філології та історико-правознавчого профілю. Також можна потрапити на вільні місця до 6-х та 11 класів.

Зазначається, що учні з 5 класу вивчають дві іноземні мови. Перша англійська, друга на вибір: німецька чи французька. Крім того, старші класи поглиблено вивчають українську та англійські мови. Ліцей має і безліч різноманітних гуртків.

— Безперечно, немає жодної родини в Миколаєві, яка б не знала про Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса. Толерантні й високопрофесійні педагоги, міцні й ґрунтовні знання, лірична й комфортна атмосфера — усе це складові успішного навчання й майбутніх здобутків щасливих школярів. За десятки швидкоплинних літ назбиралося міріади їх - тих днів, тих досягнень. Завітайте в наш навчальний заклад - і така зустріч не зникне безслідно. У наших учнів завжди зоріє в серці іскра поезії, наснага до навчання, невичерпний оптимізм, — йдеться у повідомленні.

Адреса закладу: м Миколаїв, вул. Нікольська, 34. Паперові та електронні заяви, документи про освіту (свідоцтва, табелі) приймаються на адресу: arkasgymn1@ukr.net. Телефони для консультації: (0512)37-86-06, 37-86-26.

Нагадаємо, що фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами Миколаєва. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, що випускники Першої української гімназії імені Миколи Аркаса станцювали прощальний вальс у сквері поряд зі зруйнованою будівлею навчального закладу.