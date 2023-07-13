У Миколаєві продовжують роботу з демонтаж рекламних конструкцій. З початку року прибрали більше 20 білбордів.

Про це в ефірі ТРК «Март» розповів заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталій Ярошенко.

За його словами у місті повернулися до планового демонтажу рекламних конструкцій за наказами від департаменту архітектури та містобудування. Мова йде про аварійні та недоглянуті конструкцій, або ті, в яких закінчилися дозвільні документи.

Також Віталій Ярошенко розповів про демонтаж білбордів на вулиці Великій Морській, які нависали над проїжджою частиною. За його словами, це був дуже трудомісткий процес. Болборди заважали реалізації нового проекту КП «СМЕП» та встановленню світлофорів.

— Треба було перекрити рух транспортних засобів. Ми погоджували демонтаж з патрульною поліцією та військовими. Нам довелося проводити роботи вночі, щоб був менший потік транспортних засобів. Роботи виконували всю ніч, — розповів він.

Нагадаємо, що в Заводському районі Миколаєва демонтували ще три занедбані білборди, що псували вигляд міста.