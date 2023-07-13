Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.
Документ за основу підтримали 268 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Фракція «Слуга народу» дала 183 голоси за законопроєкт, «Європейська солідарність» – 10, «Голос» – 19.
Група «Відновлення України» дала 11 голосів, «Довіра» – 12, «За майбутнє» – 8, «Платформа за життя» – 16. Позафракційні нардепи дали 8 голосів.
Лише один голос був від фракції «Батьківщина».
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Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.
Документ за основу підтримали 268 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Фракція «Слуга народу» дала 183 голоси за законопроєкт, «Європейська солідарність» – 10, «Голос» – 19.
Група «Відновлення України» дала 11 голосів, «Довіра» – 12, «За майбутнє» – 8, «Платформа за життя» – 16. Позафракційні нардепи дали 8 голосів.
Лише один голос був від фракції «Батьківщина».