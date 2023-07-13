Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич планує провести наступне онлайн-засідання сесії міської ради 31 липня.

Про це міський голова розповів у коментарі «НикВести».

Він додав, що засідання сесії міськради знову відбудеться в онлайн-форматі, оскільки Миколаївщина досі знаходиться зоні бойових дій.

— Наразі ми проводимо опитування серед депутатів щодо важливості проведення сесії. Власне, я думаю, що вона все ж пройде 31 липня, щоб усі документи встигнути пройти терміни за процедурою. Ми проведемо цю сесію онлайн, тому що сьогодні наша область ще знаходиться в зоні бойових дій і важко зібрати депутатів в одному місці. Якщо ракета прилетить,ю то власне залишить без органу прийняття рішень. Тому ця сесія проходитиме онлайн, – сказав Олександр Сєнкевич.

Накладаємо, минулого онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради, яке відбулося 29 червня, депутати з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії.