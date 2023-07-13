Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич не проти, щоб будівлю міськвиконкому використовували для поведення сессій як міської ради, так й обласної ради.

Про це міський голова розповів у коментарі «НикВести».

Як відомо, раніше сесії Миколаївської обласної ради проходили у спільній з обласною державною адміністрацією будівлі. Однак 29 березня 2022 року російська ракета зруйнувала цю будівлю і наразі вона не підлягає відновленню.

Зруйнована російською ракетою будівля ОВА у Миколаєві

На питання журналіста, чи можливо пристосувати будівлю міськвиконкому до проведення сесії як міської, так і обласної ради, Олександр Сєнкевич дав позитивну відповідь.

— Я не бачу в цьому жодної проблеми. Ви пам'ятаєте, що депутатів в міській раді сиділо й 90 осіб. Я думаю, що ми можемо це влаштувати і, я думаю, жоден депутат міської ради або чиновник не буде проти цього, виходячи з тих обставин, в яких опинилася Миколаївська область. Я думаю ми якось узгодимо дати проведення сесій, щоб вони також мали можливість проводити їх. Там в самій сесійній залі потрібно зробити невеликий ремонт, підключити додаткові кабелі і, я думаю, що цю роботу реально зробити в найближчий термін. Жодних перешкод цьому я не бачу, – сказав Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що наразі склад депутатського корпусу Миколаївської міської ради налічує 54 особи, а Миколаївської обласної ради – 64.

Раніше повідомлялося, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич планує провести наступне онлайн-засідання сесії міської ради 31 липня.

Нагадаємо, 14 червня в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.