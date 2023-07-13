Український парламент дозволив жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів. Це передбачає ухвалений законопроєкт №9271.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він зазначив, що закон надає можливість вагітній жінці на власний розсуд та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Зокрема, передбачається, що дні відпустки, встановлені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю після пологів

— За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, — йдеться в законі.

При цьому загальна тривалість відпустки не зміниться.

Наразі загальна тривалість відпустки складає 126 календарних днів або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.

Крім того, його ініціативу підтримали 267 народних депутатів.