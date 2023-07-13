Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про захист державного кордону від можливого проникнення ворога з боку Білорусі.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомило Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Сергій Наєв розповів, що вони створюють інженерні загородження безпосередньо по державному кордону, риють протитанкові рови та мінують місцевість.

— Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання, зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною, — повідомив Сергій Наєв.

Він додав, що за останній місяць вони встановили 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 5,8 тисячі мін.

Вздовж кордону обладнали близько 5 тисяч метрів траншей та 6,5 тисяч метрів протитанкових ровів.

Також споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

Нагадаємо, влада Білорусі ввела обмеження для громадян щодо відвідування лісів, зокрема тих, що знаходяться на кордоні з Україною та Польщею.