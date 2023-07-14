У Польщі заявили, що переговори з Німеччиною при відкриття центру обслуговування танків Leopard, які отримала Україна, тривають, і польська сторона зберігає повну готовність прийняти озброєння для ремонту.

Заяву Польської зброярської групи (PGZ), державної компанії, яка бере участь у переговорах між Варшавою і Берліном, наводить TVP Info, пише «Європейська правда».

«Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хабу для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності», — заявили у державній PGZ.

У польській держкомпанії пояснили, що промисловість Польщі від початку переговорів заявляла про готовність обслуговувати Leopard, поставлені українським Збройним силам, і в цьому плані нічого не змінилося.

«Водночас PGZ під час зустрічей з німецькою стороною неодноразово наголошувала, що ці ремонти будуть можливими лише за умови забезпечення необхідними запчастинами, основними виробниками яких є німецькі компанії», — читаємо.

На користь вибору Польщі центром обслуговування також служить досвід польського ОПК з обслуговування та модернізації танків Leopard 2, зазначає PGZ.

Німецькі ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard.

За даними видання «Handelsblatt», причиною відмови від контракту на створення центру ремонту танків у Польщі є «надмірні цінові очікування польського уряду»