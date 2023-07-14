Пʼять лікарів з Польщі проведуть обстеження стану здоровʼя Михеіла Саакашвілі.
Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Він написав, що Польща не залишає друзів у біді та на його прохання команда польських лікарів почала комплексне медичне обстеження експрезидента Михеіла Саакашвілі.
Як пише «Новости-Грузия», представник «Єдиного національного руху» Георгій Челадзе заявив, що лікарі знаходитимуться в Грузії стільки, скільки знадобиться, а їх медичний висновок буде передано країнам ЄС.
Також він додав, що допуск лікарів до Саакашвілі став результатом дуже напружених переговорів між Брюсселем і урядом Грузії.
Як повідомлялось раніше, за дорученням Президента Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого громадянина України в Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Міністерство закордонних справ Грузії відповіли, що не мають наміру проводити жодних консультацій із послом Георгієм Закарашвілі.
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Пʼять лікарів з Польщі проведуть обстеження стану здоровʼя Михеіла Саакашвілі.
Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Він написав, що Польща не залишає друзів у біді та на його прохання команда польських лікарів почала комплексне медичне обстеження експрезидента Михеіла Саакашвілі.
Як пише «Новости-Грузия», представник «Єдиного національного руху» Георгій Челадзе заявив, що лікарі знаходитимуться в Грузії стільки, скільки знадобиться, а їх медичний висновок буде передано країнам ЄС.
Також він додав, що допуск лікарів до Саакашвілі став результатом дуже напружених переговорів між Брюсселем і урядом Грузії.
Як повідомлялось раніше, за дорученням Президента Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого громадянина України в Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Міністерство закордонних справ Грузії відповіли, що не мають наміру проводити жодних консультацій із послом Георгієм Закарашвілі.