Український параатлет Ігор Цвєтов завоював золото у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу в Парижі. Він подолав дистанцію в класі T35 з особистим рекордом сезону — 23,30 с.

Про це інформує офіційний аккаунт Чемпіонату в Twitter.

Для України це третє золото на ЧС у Франції. Також Цвєтов здобув ліцензію на Паралімпіаду-2024.

Неіменні ліцензії здобули бігунка Юлія Шуляр (срібло), метальниця диска Зоя Овсій (бронза), стрибун у довжину Олександр Литвиненко (бронза).

У стрибках у довжину класу T36 ліцензії завоювали українці Олександр Литвиненко та Роман Павлик, в бігу на 200 метрів — Ярослав Окапинський.