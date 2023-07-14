Український параатлет Ігор Цвєтов завоював золото у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу в Парижі. Він подолав дистанцію в класі T35 з особистим рекордом сезону — 23,30 с.
Про це інформує офіційний аккаунт Чемпіонату в Twitter.
Для України це третє золото на ЧС у Франції. Також Цвєтов здобув ліцензію на Паралімпіаду-2024.
Неіменні ліцензії здобули бігунка Юлія Шуляр (срібло), метальниця диска Зоя Овсій (бронза), стрибун у довжину Олександр Литвиненко (бронза).
У стрибках у довжину класу T36 ліцензії завоювали українці Олександр Литвиненко та Роман Павлик, в бігу на 200 метрів — Ярослав Окапинський.
Нагадаємо, в червні миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.
На початку березня спортсмен виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.
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Український параатлет Ігор Цвєтов завоював золото у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу в Парижі. Він подолав дистанцію в класі T35 з особистим рекордом сезону — 23,30 с.
Про це інформує офіційний аккаунт Чемпіонату в Twitter.
Для України це третє золото на ЧС у Франції. Також Цвєтов здобув ліцензію на Паралімпіаду-2024.
Неіменні ліцензії здобули бігунка Юлія Шуляр (срібло), метальниця диска Зоя Овсій (бронза), стрибун у довжину Олександр Литвиненко (бронза).
У стрибках у довжину класу T36 ліцензії завоювали українці Олександр Литвиненко та Роман Павлик, в бігу на 200 метрів — Ярослав Окапинський.
Нагадаємо, в червні миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.
На початку березня спортсмен виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.