У Миколаєві розпочато судовий розгляд справи щодо матері і сина, яких обвинувачують в державній зраді. Чоловіка підозрюють в причетності до загибелі 10 цивільних, у тому числі дитини.

Про це повідомляє пресслужба Центрального суду Миколаєва.

Прокурор оголосила обвинувальний акт, відповідно до якого обвинувачені, за грошову винагороду, погодились на пропозицію адміністратора одного з телеграм-каналів антиукраїнської спрямованості на проведення підривної діяльності проти України.

В подальшому чоловік систематично займався збором інформації та даних про результати ворожих атак, з подальшою передачею відповідних файлів із зазначенням географічних координат представнику держави-агресора.

У тому числі, він надіслав скрін карти з координатами житлового будинку по вулиці Пограничній, який не є військовим об’єктом по суті. 13 жовтня по цьому будинку було здійснено ракетний удар, внаслідок якого, через значні руйнування будівлі загинули 7 осіб, в тому числі дитина.

Після чого на виконання завдання представника РФ, чоловік проїхав біля місця здійснення удару та повідомив останньому про результати.

Також чоловік разом із своєю матір’ю неодноразово записували відео та аудіороліки, де оголошували, у тому числі надані їм заздалегідь матеріали, на підтримку дій держави-агресора більшістю мешканців Миколаєва, виправдовували повномасштабну збройну агресію та заперечували окупації частини територій України.

В подальшому зазначені матеріали, в агітаційних цілях представників держави-агресора, розміщувались у Інтернеті.

Обвинувачені у судовому засіданні частково визнали свою провину і погодились надавати покази в подальшому.

Судом також вирішено порядок дослідження доказів у провадженні, зокрема, вивчення письмових та речових доказів, допит свідків та обвинувачених. Наразі у засіданні оголошено перерву.

Нагадаємо, чоловіка було затримано правоохоронцями в травні 2023 року.