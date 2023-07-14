Київська міська рада заборонила російськомовні культурні продукти в публічних місцях столиці.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

За це рішення проголосував 71 депутат. Воно поширюється на російськомовні книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

Також мораторій стосується обʼєктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню й охороні відповідно до українського законодавства.

Яку відповідальність нестимуть порушники — у КМДА не уточнили.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.