З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За даними опитування, число українських біженців, які хочуть залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, у порівнянні з 39% станом на кінець літа 2022 року.

При цьому 18% з числа опитаних вже знайшли роботу, що лише на 1% більше порівняно з літом 2022 року. Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Жінкам з дітьми, згідно з опитуванням, складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Наразі лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають партнера.

Опитування спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.