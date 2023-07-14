Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка,
За словами Лисака, також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.
Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.
Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач.
Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».
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Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка,
За словами Лисака, також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.
Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.
Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач.
Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».