Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка,

За словами Лисака, також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.

Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач.

Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».