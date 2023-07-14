Цієї ночі, 14 липня, над Миколаївською областю було збито два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Близько 02:00 силами та засобами протиповітряної оборони українські військові знищили два безпілотника.
Крім того, військова адміністрація проінформувала про ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
В загальному доба в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі.
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Цієї ночі, 14 липня, над Миколаївською областю було збито два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Близько 02:00 силами та засобами протиповітряної оборони українські військові знищили два безпілотника.
Крім того, військова адміністрація проінформувала про ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
В загальному доба в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі.