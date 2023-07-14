В ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що загалом ворог запустив з минулого вечора по 4 ранку 14 липня 17 ударних дронів з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

— Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби, — йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.

Крім того, вночі, 14 липня, над Миколаївською областю було збито два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі. Також