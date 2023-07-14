Угорщина дала зрозуміти, що може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени після повідомлень, що це може статися ще цього тижня.

Про це, як пише «Європейська правда», заявив InfoRadio голова комітету закордонних справ угорського парламенту Жолт Немет.

«Ми розпочнемо роботу в середині вересня», — зазначив депутат від керівної партії.

За його словами, нема потреби скликати позачергову сесію парламенту для схвалення рішення про членство Швеції в НАТО, оскільки схвалення з боку Туреччини очікується пізніше.

Немет вказав на те, що президент Туреччини, яка також ще не ратифікувала вступ скандинавської країни в Альянс, Таїп Ердоган не скерує протокол про ратифікацію членства Швеції в НАТО до турецького парламенту, поки той не відновить свою роботу восени.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальні».