У параді Військово-морських сил Росії, який відбудеться 30 липня в Санкт-Петербурзі, не будуть брати участь атомні підводні човни вперше з 2017 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«12 липня російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в параді флоту до Дня ВМС у Санкт-Петербурзі 30 липня», — заявили у відомстві.

Зазначається, що оскільки нинішній формат Дня ВМС було започатковано ще в 2017 році, це буде перший рік, коли не будуть задіяні атомні підводні човни.

«Ймовірно, ця зміна в першу чергу пов’язана з можливістю технічного обслуговування та збереженням їхньої готовності для експлуатації та навчання», — додали у міністерстві.

При цьому, у відомстві не виключають, що справжньою причиною відсутності атомних субмарин на параді може буде занепокоєння влади щодо внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, навесні Росія була змушена скасувати змагання з «танкового біатлону». Великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.